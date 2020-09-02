Финансовый регулятор Швейцарии (FINMA) начал расследование в отношении Credit Suisse в связи со скандалом из-за корпоративного шпионажа, следует из заявления ведомства.



«FINMA возбудила разбирательство против банка, в ходе которого будет выяснять признаки нарушения закона о надзоре в контексте наблюдения и деятельности банка по обеспечению безопасности, в частности, по вопросу о том, как эта деятельность была задокументирована и контролировалась», — говорится в заявлении регулятора.

Скандал в банке начался после того, как стало известно, что операционный директор Credit Suisse Пьер-Оливье Буэ организовал слежку за бывшим сотрудником банка Икбалом Ханом, перешедшим в конкурирующий UBS. Банкир, нанявший частных детективов, хотел убедиться, что Хан не станет переманивать сотрудников и клиентов к конкуренту.

В ходе внутреннего расследования выяснилось, что Буэ не согласовывал свои действия с руководством банка, по этой причине в сентябре прошлого года ему пришлось подать в отставку.

Как выяснилось в ходе расследования инцидента, это был не единственный случай шпионажа. В феврале 2019 года слежка, организованная при участии руководства кредитной организации, велась за бывшим начальником отдела кадров Питером Гёрке.

Как отметили в FINMA, расследование может занять несколько месяцев, после чего будут оглашены его итоги. Credit Suisse со своей стороны обязался содействовать расследованию.