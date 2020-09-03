Резиденты Кипра, Мальты, Люксембурга и Нидерландов с российскими корнями ищут альтернативные возможности для вывода капитала, пишут «Известия» . О поступающих запросах на сопровождение по смене прописки рассказали в четверке крупнейших аудиторских компаний — EY, Deloitte, KPMG и PwC. Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал повышение ставки налога на вывод дивидендов за рубеж до 15%. Формально она и сейчас установлена на этом уровне. Однако благодаря соглашениям об избежании двойного налогообложения бизнес может оптимизировать уровень платежей до 5%, а в ряде случаев и до 0%. Большинство крупнейших российских холдингов, например из нефтегазовой или металлургической отраслей, не смогут претендовать на льготы.

На пересмотр условий по СИДН со всеми странами уйдут годы — невозможно пересмотреть договоры одним махом, сделав массовую рассылку, сообщил источник, близкий к правительству. Изначально было понятно, что повышение ставок на вывод капитала в одну страну приведет к тому, что бизнес перескочит в другую, где платить налогов приходится поменьше, добавил он.

В EY поступают запросы от бизнеса по поводу переезда в альтернативные иностранные юрисдикции, рассказала партнер компании Марина Белякова. По ее словам, большая часть юрисдикций хуже привычных Кипра, Люксембурга и Нидерландов по основным налоговым параметрам. Поэтому бизнес больше внимания уделяет правовой системе стран, часовым поясам, возможности реально создать деловое присутствие, уровень инфраструктуры. Рассматриваются прежде всего Великобритания, Ирландия, Австрия, Сингапур, но тотального переезда в эти юрисдикции не прогнозируется.

Кипр как юрисдикция для оптимизации налогов часто используется теми бизнесменами с российскими корнями, которые фактически не живут в РФ и не являются ее резидентами, отметил партнер PwC Михаил Филинов. Предприниматели действительно рассматривают смену прописки — прежде всего по месту центра операций. Кипрская юрисдикция, несмотря на реально работающие офисы на его территории, являлась для них скорее технической. Перевести бизнес, например, в Великобританию, где работает управляющая компания, топ-менеджмент, — это фактически приведение в соответствие формы и содержания.

По мнению экспертов, учитывая намерение России пересогласовать все наиболее популярные СИДН, ожидать массовой миграции бизнеса с российскими корнями в альтернативные иностранные юрисдикции не приходится. Вариант редомициляции в РФ — в специальные административные районы или так называемые российские офшоры — более популярен, отметили эксперты. Самые крупные холдинги в основном не рассматривают возможность смены юрисдикции на альтернативную, многие уже не применяют льготы по СИДН при распределении дивидендов, заявляя сквозной подход. Некоторые группы рассматривают возможность стать публичной компанией, часть клиентов анализирует законодательные изменения вокруг САР. Предприниматели заняли скорее выжидательную позицию, никто не понимает, каким будет экономический и геополитический ландшафты через год, считают эксперты.