Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обратились к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложениями о развитии негосударственного пенсионного обеспечения, пишет «Коммерсант» . Они встретились в формате видеоконференции, вопросы в основном касались развития добровольных программ, в том числе тактических мероприятий, чтобы сделать их более привлекательными для граждан.

По словам источников издания, представители НПФ предлагали в том числе введение специального пенсионного налогового вычета по аналогии и размеру с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), неучет при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу третьих лиц, государственное софинансирование для добровольных планов. Также фонды попросили ускорить процесс формирования системы гарантирования НПО. Было и предложение отказаться от законодательного определения для НПФ исключительности вида деятельности, а в перспективе — и прихода к системе лицензирования видов деятельности, что позволит создавать гибкие продукты, которые позволят клиенту копить с возможностью выбора нужных опций и параметров и переходить из одного продукта в другой без потерь.

Центробанк: НПФ продемонстрировали положительную доходность в первом полугодии Положительная динамика доходности фондов в большинстве случаев обусловлена восстановлением фондового рынка во II квартале 2020 года, поясняют в Банке России.

Большинство предложений было поддержано регулятором. Как отметили в ЦБ, была достигнута договоренность дополнительно проработать перспективы введения гибких пенсионных продуктов, потенциального совмещения деятельности по НПФ с иными видами деятельности, дополнительных стимулирующих мер для развития отрасли. Собеседники издания не исключают, что на базе ЦБ для конкретизации и проработки предложенных мер будет создана рабочая группа.

По мнению экспертов, из предложенных стимулов наиболее действенным могло бы стать государственное софинансирование добровольных программ, но здесь вопрос упирается в желание Минфина делиться бюджетными деньгами. Также в любом случае и фондам, и ЦБ в ближайшем будущем предстоит решать проблему трансформации обязательного пенсионного страхования (ОПС) во что-то новое, иначе собранные НПФ и ПФР почти 5 трлн рублей так и сохранятся на их балансах деньгами, которые не решают ни пенсионных проблем граждан, ни пополнения активов фондов, отметили эксперты.