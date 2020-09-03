Платформа «Поток» запускает краудфакторинг — суть в том, чтобы обеспечить финансирование факторинговых сделок средствами частных инвесторов, собранными на краудфандинговой площадке, пишет «Коммерсант» . Это первый подобный проект в России, рассказали в компании. Инвесторам обещают доходность 15% годовых при высокой надежности — за счет финансирования крупнейших ретейлеров и их поставщиков. Краудфакторинг обеспечит возможность продавать права требования по портфелю (вплоть до отдельных инвойсов) отдельным инвесторам, которые уже и будут зарабатывать на портфеле прав требований, пояснили в компании.

Торговля будет осуществляться через инвестиционную платформу «Поток.Факторинг». Компания будет работать только с поставщиками в крупнейшие сети ретейлеров в России, пояснил управляющий партнер «Потока» Юрий Попов. Сети и поставщики работают через электронный документооборот, «Поток.Факторинг» будет подключаться к сети и получать доступ к информации о принятых поставках и подписанным электронной подписью сопровождающим документам. По договору факторинга после поставки ретейлер будет расплачиваться не напрямую с поставщиком, а с «Поток.Факторинг», которая в свою очередь вернет средства с доходом инвесторам. Средний объем требуемого финансирования — 350 тыс. рублей на одну сделку.

По словам Попова, самим крупным ретейлерам такой инструмент не нужен, но финансирование требуется компаниям-поставщикам из сегмента малого бизнеса, которые банками не финансируются. Сейчас на площадке «Поток» зарегистрировано более 30 тыс. частных инвесторов.

По мнению экспертов, развитие краудфакторинга — позитивная тенденция с точки зрения развития рынка факторинга в целом. Однако пока что краудфакторинг будет слишком дорогим сервисом, ставки для поставщиков на платформе будут не адекватны тем, что предлагают традиционные игроки этого рынка. С учетом обещанной доходности для инвесторов для поставщиков ставка финансирования будет выше 20%, считают эксперты. По их словам, также частным инвесторам рынок факторинга не слишком понятен, чтобы ожидать сбора значительных средств, даже при заявленной доходности.