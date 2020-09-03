Россия заняла 23-е место среди других стран по индексу качества элит. Это новый индикатор, показывающий, как действия элит и их подходы к формированию благосостояния ускоряют или замедляют развитие стран, поясняют в Московской школе управления «Сколково», которая выступает российским партнером ведущего проект швейцарского Университета Санкт-Галлена.

Индекс качества элит отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество через измерение:

показателей благосостояния, то есть деятельности по созданию и перераспределению ценности от одной группы людей к другой;

показателей власти, или потенциала изъятия ценности, а также способности элит настаивать на своих предпочтениях и бизнес-моделях через институциональные механизмы стран.

«Рассматриваемые в исследовании страны изучены во всей их политико-экономической сложности на основе обширного набора данных из 72 уникальных совокупных показателей, показывающих и сравнивающих, в каких сферах ценности создаются или изымаются», — отмечается в материалах исследования. Его авторы поясняют, что элиты, обладающие позитивной силой развития, имеют наивысшее качество, а элиты низкого качества заметно тормозят развитие своих стран.

Для определения качества элиты в той или иной стране в индексе учитываются четыре базовых параметра: экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть, политическая ценность.

Первое место по качеству элит в рэнкинге 2020 года занимает Сингапур. Бизнес-элиты города — ведущие создатели ценности на планете. На втором месте — Швейцария, на третьем — Германия, на четвертом — Великобритания, на пятом — США. Страны БРИКС, за исключением Китая (12-е место), расположились в третьем десятке списка.

Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания, — выше Индии, Бразилии и ЮАР. Для России характерен значительный разброс между разными компонентами индекса: по ряду критериев она попала в первую десятку рассматриваемых стран, по другой части она во второй десятке.

В частности, Россия получила самые высокие оценки по макроэкономической политике — по таким показателям, как инфляция (первое место) и отношение государственного долга к ВВП (второе место). Высоко оценена налоговая политика, конкурентоспособность банковской системы. «Низкий уровень госдолга особенно важен, так как показывает сдержанность элит в перераспределении ценности через делегирование финансового бремени будущим поколениям», — отмечают экономисты. Выше средних у России оценки качества институтов. Свое влияние тут оказала динамика страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business, в котором Россия за семь лет продвинулась до 30—40-х мест со 130—140-х, поясняют в бизнес-школе «Сколково».

«Одна из главных российских проблем, представляющих собой одновременно и причину, и следствие ограниченного качества элит, — это повсеместное отсутствие доверия: правительство не доверяет гражданам и бизнесу; граждане и бизнесы не доверяют друг другу и государству. Это увеличивает расходы на ведение бизнеса, толкает частный бизнес в объятия государства для защиты и изъятия ренты, уменьшает эффективность институтов... и в конечном счете выдавливает капитал и мозги из страны. Невозможно раскрыть истинный потенциал России без работы над этой широко распространенной проблемой», — приводится в материале комментарий президента бизнес-школы «Сколково» Андрея Шаронова и ректора Российской экономической школы Рубена Ениколопова.



Аналогичное исследование 2021 года планируется опубликовать в январе, оно охватит более 100 стран.