Более трети россиян хотели бы работать четыре дня в неделю и иметь три выходных. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Большинство респондентов (60%) отметили, что им достаточно одного-двух выходных дней в неделю. При этом 36% опрошенных указали, что хотели бы отдыхать больше — три раза в неделю; 4% участников исследования считают, что рабочую неделю надо сократить до двух — трех дней и менее», — говорится в исследовании.

Власти отложили обсуждение четырехдневной рабочей недели на неопределенный срок Вопрос должны были рассмотреть в ноябре на заседаниях рабочих групп РТК.

Отмечается, что более длительный отдых от работы в виде отпуска 48% респондентов берут раз в год. Примерно четверть опрошенных (26%) отметили, что уходят в отпуск раз в полгода или чаще. Лишь 6% участников исследования могут работать без отпуска полтора — два года, а 10% — более двух лет. Еще 10% опрошенных указали, что вообще могут работать без длительных перерывов и отпусков.



Опрос проводился в сентябре текущего года во всех округах РФ, в нем приняли участие более 3 тыс. человек старше 18 лет.