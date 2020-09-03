Российские фондовые торги начались в четверг разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи оказался на открытии торгов на отметке 2 954,62 пункта после закрытия на уровне 2 956,5, а аналогичные значения для индекса РТС равнялись 1 234,42 и 1 234,82.



К 10:11 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,14%, а индекс РТС потерял 0,29%, значения составляли 2 960,57 и 1 231,28 пункта.

На 10:18 оба индекса были в минусе — на 0,02% и 0,47% соответственно; в последующие минуты индекс Мосбиржи снова вышел в плюс.

На 10:40 оба индекса находятся в «зеленой зоне»: индекс Мосбиржи — на 0,22%, индекс РТС — на 0,42%.

«Утренние торги в Азии задают нейтральный внешний фон, однако давление на рынок акций может продолжиться из-за опасения новых санкций, связанных с отравлением Навального», — отмечает старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, напоминая, что накануне, вопреки общемировой тенденции, котировки российских акций снизились после заявления правительства Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок».

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова оценила внешний фон на открытии торгов четверга как неоднозначный: «Цены на нефть стабильны после резкого падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные».

«Утром российские фондовые индексы… могут попытаться отвоевать утерянные накануне позиции в рамках коррекции, но особых улучшений в настроениях по отечественным активам на данный момент ждать не стоит, — написала Кожухова. — В Германии ясно дали понять, что готовы ввести новые санкции против РФ в связи с обвинениями в отравлении Навального, что не сулит ничего хорошего российским акциям и рублю, хотя пока непонятно, какого рода ограничения могут быть введены».



По ее словам, индексы Мосбиржи и РТС в среду устояли выше ближайших поддержек 2 940 и 1 230 пунктов, пробой которых будет говорить о рисках движения в район 2 915 и 1 200 пунктов с опасностью ускорения падения. «С технической точки зрения веских поводов для развития снижения у рынка нет — перекупленность уже давно была снята. «Быкам», однако, приходится подчиняться фундаментальным сигналам», — заключает эксперт.