Доля кредитов по кредитным картам с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа составила в июле 2020 года 9,1%, снизившись за год на 1 процентный пункт (в июле 2019 года — 10,1%). Несмотря на последствия пандемии, доля «плохих» кредитов по кредитным картам по-прежнему находится на относительно невысоком уровне.

Самые низкие значения доли кредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней по кредитным картам были зафиксированы в Москве (6,9%), Ханты-Мансийском АО (7,6%), Республике Татарстан (7,9%), Московской области (8%) и Санкт-Петербурге (8,2%).

Наиболее существенное сокращение доли таких кредитов по сравнению с июлем 2019 года было отмечено в Ростовской области (минус 2,1 п. п.), Ставропольском крае (минус 1,7 п. п.), Тюменской (минус 1,6 п. п.) и Ленинградской (минус 1,6 п. п.) областях, а также Алтайском крае (минус 1,4 п. п.). В ряде регионов доля кредитов с просрочкой по кредитным картам за прошедший год незначительно выросла, в том числе в Москве, Удмуртской Республике и Приморском крае.