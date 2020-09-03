ВТБ ввел новый вклад «Надежная основа».

Депозит открывается в сумме от 30 тыс. рублей на 370 дней. Базовая процентная ставка при оформлении в офисе — 3,9%, онлайн — 4% годовых. При подключении опции «Сбережения» процентная ставка при открытии в офисе составит 4,9%, онлайн — 5% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются в зависимости от фактического срока нахождения средств на счете: при сроке от 94 дней ставки составят от 3% до 3,5% годовых.



Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.