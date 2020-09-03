Объем выдачи микрозаймов в России по итогам первой половины 2020 года впервые за последние несколько лет уменьшился, что стало причиной сокращения совокупного портфеля микрофинансовых организаций. При этом в отличие от потребительского сегмента в сегменте займов для малого и среднего бизнеса выдача значительно увеличилась, сообщает Центробанк в очередном выпуске информационного материала «Тенденции на рынке МФО» .

«В первом полугодии 2020 года (период наибольшего влияния пандемии COVID-19) объем выдаваемых микрозаймов значительно сократился (на 12% за I квартал, на 24% за II квартал). Сокращение затронуло прежде всего потребительский сегмент: объемы выдачи PDL и Installment (сегмент «до зарплаты» и прочие потребительские займы. — Прим. Банки.ру) вернулись к уровню начала 2018 года, что впервые за весь период наблюдений привело к уменьшению совокупного портфеля (на 3% по итогам II квартала)», — указано в обзоре.

«На рынок повлияли ужесточение риск-политики и более сдержанный и ответственный подход МФО к выдаче займов в период неопределенности, — объясняет регулятор. — Дополнительное (но не определяющее) воздействие на размер портфеля оказала продажа компаниями задолженности (на 1,5—2 процентных пункта больше обычных значений)».

По данным Центробанка, портфель и объем выдачи в сегменте МСП в II квартале выросли на 11% и 22% соответственно.

«Рост выдач в сегменте МСП связан с возросшей потребностью бизнеса в заемных средствах, чтобы компенсировать кассовые разрывы и оплачивать текущие обязательства, а также с участием МФО в программах дополнительного государственного финансирования. Ставки по микрозаймам в этом сегменте составляли 3—5% годовых», — отмечается в докладе.

В ЦБ признают, что последствия пандемии оказали негативное влияние на доходы заемщиков и их платежную дисциплину, что сказалось на качестве портфеля МФО. Однако, по данным крупнейших микрофинансовых компаний, с середины июня показатели просроченной на небольшой срок задолженности еженедельно улучшаются. При этом за период с марта до начала августа МФО получили почти 40 тыс. заявлений на реструктуризацию займов, из которых одобрено более 28 тыс.

Количество жалоб и обращений в отношении МФО, поступивших в Банк России, резко выросло в апреле — до 2,3 тыс. Это было связано с вопросами взаимодействия с МФО в условиях действия ограничительных мер. В мае — июле количество обращений постепенно снижалось. При этом только каждая пятая жалоба на МФО оказалась обоснованной.



С начала года государственный реестр МФО покинули 187 компаний. По данным за апрель — август 2020 года, 67% компаний, покинувших реестр, были исключены по собственной инициативе.