РГС Банк запустил накопительный счет «Автомобилист» с процентом на остаток по счету до 6,4% годовых, говорится в релизе финучреждения.

К базовой ставке 4,4% может быть начислена надбавка до 2% годовых при условии оформления бесплатной дебетовой карты «АвтоДрайв». Для начисления повышенной ставки достаточно просто оплачивать картой ежедневные покупки любых товаров и услуг на сумму от 10 тыс. рублей в месяц.

«Дебетовая карта «АвтоДрайв» с функцией бесконтактной оплаты выпускается в премиальной категории «МИР Продвинутая» и позволяет не только получить надбавку по накопительному счету, но и кешбэк до 20% и воспользоваться другими привилегиями в рамках программы лояльности платежной системы «Мир». Подключение к программе для клиентов РГС Банка происходит в автоматическом режиме. По карте предусмотрены бесплатное годовое обслуживание и снятие средств без комиссии более чем в 90 тыс. банкоматах банков-партнеров (Сбербанк, «ФК Открытие», ВТБ) по всей России», — сказано в сообщении.



Накопительный счет «Автомобилист» открывается в рублях. Проценты ежедневно начисляются на остаток на счете от 1 тыс. рублей, капитализируются и выплачиваются ежемесячно.

Воспользоваться предложением и открыть новый сберегательный продукт могут автовладельцы, предъявив водительское удостоверение или документы на машину (СТС/ПТС) в офисе РГС Банка.