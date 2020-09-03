Вкладчики более чем 18 ликвидируемых банков могут получить возмещение онлайн. Выплаты происходят через банки — агенты АСВ, для получения средств вкладчику нужно также быть клиентом банка-агента, сообщил гендиректор госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» Юрий Исаев в интервью телеканалу РБК.

«Сейчас это расширено до 18 банков, которые таким сервисом воспользовались через Сбербанк. Это, конечно, очень удобно с точки зрения текущей ситуации, когда лучше меньше ходить по офисам банков, с другой стороны — это правильный общий тренд. Остальные банки тоже этой системой интересуются», — сказал он.

По словам Исаева, остальные банки будут подключаться по мере технической возможности. «Мы хотим, чтобы все выплаты максимально осуществлялись в дистанционном режиме», — добавил он.

Также Исаев заявил, что АСВ не видит острой необходимости в повышении лимита по застрахованным средствам вкладчиков ликвидируемых банков, который сейчас составляет 1,4 млн рублей и в некоторых случаях — 10 млн рублей. «Базовая задача любой системы страхования вкладов — это защита массового вкладчика. На сегодня с точки зрения базовой задачи любой системы страхования вкладов эти задачи решены. Поэтому острой необходимости повышения лимита на сегодня мы не видим», — сказал он.

Исаев отметил, что структура возмещения средств вкладчикам базово отрегулирована, потому что 99% вкладов (от всего количества вкладов в российских банках) застрахованы полностью. За время действия лимита в 1,4 млн рублей 97% вкладчиков полностью получили свои средства. Также этот лимит превосходит среднюю зарплату в стране в 33 раза, добавил он.