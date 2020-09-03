ЦБ установил официальные курсы валют на 4 сентября.

Курс доллара повысился на 1 рубль 60,92 копейки, составив 75,468 рубля (73,8588 рубля на 3 сентября). Курс евро увеличился на 1 рубль 39,84 копейки, до 89,1353 рубля (87,7369 рубля на 3 сентября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 12:48 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,37 рубля (минус 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 89,2 рубля (минус 15 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 75,17—75,85 рубля за доллар и 88,85—89,58 рубля за евро.