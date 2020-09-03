Рост высокопрофессиональной киберпреступности ожидается в ближайшее время, количество киберугроз будет расти, заявил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в ходе выступления на Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference 2020.

Говоря о будущем киберпреступности, Касперский отметил, что нынешние тренды сильно отличаются от того, что было, например, восемь лет назад. Компания ежедневно собирает примерно 350 тыс. зловредов, а с наступлением пандемии — уже более 400 тыс., уточнил он.

Group-IB предложила создать центр по борьбе с утечкой данных россиян Центр будет наблюдать и выявлять утечки персональных данных в Интернете — как для госорганов, так и для бизнеса, противодействовать онлайн-мошенничеству.

«С точки зрения количества атак будет только хуже. Плюс к тому, если помните, я говорил про цифру более 400 тыс. новых зловредов каждый день, сколько тысяч рук это делает? Так вот некоторые эти руки, и некоторые эти мозги, плохие, преступные, становятся все более опытными, все более умными, и из них получаются довольно профессиональные, очень профессиональные киберпреступники, которые готовы хакать все, что угодно», — отметил Касперский.

«И у них это получается, поэтому в ближайшее время мы будем видеть только рост не просто общей киберпреступности, но рост очень высокопрофессиональной преступности», — заключил он.