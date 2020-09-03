Кредитные каникулы на срок до шести месяцев стали самой востребованной мерой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) во время пандемии, сообщил член совета директоров Банка России Михаил Мамута на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики». Об этом говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«Мы рекомендовали коммерческим банкам предоставлять отсрочку всем МСП вне зависимости от отрасли. По данным на конец августа, воспользоваться отсрочкой смогли почти 100 тысяч субъектов МСП. Объем реструктурированных кредитов — 740 млрд рублей. Это 15% от всего кредитного портфеля МСП в России. А если отдельно рассматривать только пострадавшие отрасли, то у них было реструктурировано 30% портфеля», — напомнил представитель Банка России.

По данным регулятора, с апреля по конец августа почти 100 тыс. малых и средних компаний обратились в банки и получили одобрение на реструктуризацию. Объем реструктурированных кредитов достиг 740 млрд рублей, что составляет 15% от всего кредитного портфеля МСБ и 30% от портфеля МСБ из пострадавших отраслей экономики. «Мера действительно массовая, и я полагаю, что она сыграла очень большую роль в том, чтобы пережить этот сложный период времени», — сказал член совета директоров ЦБ.

ЦБ принял ряд решений для поддержки малого и среднего бизнеса Регулятор констатирует, что МСБ стал тем сектором экономики, который в наибольшей степени пострадал в результате пандемии и действия ограничительных мер.

По словам Мамуты, Центробанк запустил программу льготного фондирования банков, на которую было выделено 500 млрд рублей. Обозначенный лимит разделялся на две цели: 300 млрд рублей было выделено на премии за сохранение объемов кредитования МСП. Банки могли получать эти средства под 4%. Остальные 200 млрд рублей были направлены на поддержку программы льготного кредитования под 2%. На сегодняшний день лимит почти полностью выбран, отметил Мамута.

«Льготная реструктуризация принесла свои плоды. За январь — июнь кредитный портфель МСП не только не сократился, но даже вырос на 9%. Конечно, по вновь выданным кредитам был однозначный спад, и над восстановлением темпов кредитования предстоит работать», — резюмировал представитель ЦБ.

По словам Мамуты, регулятор рассчитывает на интерес банков к инициативе по онлайн-факторингу. «Что касается ближайшего будущего, то нам кажется очень перспективной тема цифрового факторинга. Факторинг, то есть финансирование под уступку права денежного требования, — пока что очень недооцененный инструмент финансовой поддержки бизнеса, работающего с отсрочкой платежа. Масштаб потенциально огромен, но реальные цифры скромные. Надеемся, наша инициатива будет интересна банкам», — сообщил Мамута.