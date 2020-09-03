Благодаря повышению выплат по безработице на биржу труда пришли те, кто уже давно не работал, сообщил президент России Владимир Путин в ходе беседы с временно исполняющим обязанности главы Чувашии Олегом Николаевым.

«Я понимаю, что сейчас обратились в службы занятости те люди, которые давно уже на самом деле не работали, просто мы повысили выплаты по безработице, и люди пришли. Но и хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают», — заметил президент.

Регистрация безработных вновь потребует визита в центр занятости Все достижения, связанные с онлайн-взаимодействием и с гражданами, и с другими органами власти будут сохранены.

По словам Путина, уровень безработицы в Чувашии «ненамного, меньше процентного пункта, но тоже повыше, чем в среднем по России», а статистика поменялась за счет вновь вставших на учет по безработице. «Но это везде так, не только у вас, это во всех субъектах так. Все-таки у вас чуть меньше процентного пункта, повторяю, но в целом безработица повыше», — констатировал Путин, отметив, что «здесь нет ничего необычного, ничего страшного». Тем не менее он призвал врио главы региона обратить на это внимание.