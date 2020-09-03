Доходы россиян в первом полугодии 2020 года сократились относительно аналогичного прошлогоднего периода на 3,1% с учетом инфляции, однако почти в четверти российских регионов заработки и денежные поступления, наоборот, выросли, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza . Разрыв в доходах в разных регионах доходит до шестикратного: диапазон составляет от 14,8 тыс. до 90,4 тыс. рублей.

Как уточняется, больше, даже с учетом инфляции, стали зарабатывать жители 19 регионов, а еще в одном регионе доходы показали околонулевой рост. Максимальный рост доходов населения зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (на 7,8% к первому полугодию 2019 года с поправкой на рост цен), Чукотском АО (плюс 6,2%), Республике Алтай (плюс 3,1%), Камчатском крае (плюс 2,8%), Санкт-Петербурге и Чувашии (плюс 2,7%), Псковской области (плюс 2,5%), Мурманской области (плюс 2%), Мордовии (плюс 1,14%) и Новосибирской области (плюс 1,06%).

Сильнее всего «коронакризис» подрезал доходы жителей Севастополя (на 14%), Дагестана (минус 10,6%), Северной Осетии (минус 8,1%), Брянской области (минус 7,3%), Ставропольского края (минус 7,14%), Краснодарского края (минус 7,05%), Чечни (минус 6,6%), Хабаровского края (минус 6,1%), Воронежской области (минус 5,9%) и Карачаево-Черкесии (минус 5,8%).

Регионами с самыми высокими доходами населения в первом полугодии стали лидировавший в прошлом рейтинге Ямало-Ненецкий АО (население региона получало в среднем по 90,4 тыс. рублей в месяц), Ненецкий АО (84,3 тыс.) — территории нефтегазового севера, за ними следуют малонаселенный Чукотский АО (83,2 тыс.), Москва (69,9 тыс.), Магаданская область (65,3 тыс.) с развитой горной промышленностью, Сахалинская область (56,3 тыс.) и Ханты-Мансийский АО (53,4 тыс.) — вновь регионы с превалирующей нефтегазовой промышленностью, рыбопромысловый Камчатский край (49,3 тыс.), Санкт-Петербург (44,6 тыс.) и Мурманская область (43,4 тыс. рублей). Пять из этих регионов заняли передовые позиции и в предыдущем рейтинге по динамике роста доходов. Однако в трех регионах — Ненецком автономном округе, Москве и Магадане — доходы сократились, что, впрочем, не помешало им остаться в списке самых богатых.

При этом крупными суммами на руках могут похвастаться жители лишь небольшого числа российских регионов, констатируют авторы исследования. В среднем по стране доходы населения в первой половине 2020 года составили 32,3 тыс. рублей в месяц. Меньше этой суммы получают жители большинства регионов — 67 из 85.

Минимальные доходы — у населения Ингушетии (жители республики получали в первые шесть месяцев этого года в среднем лишь по 14,8 тыс. рублей), Тувы (15,2 тыс.), Карачаево-Черкесии (16,4 тыс.), Калмыкии (17,6 тыс.), Кабардино-Балкарии (18,4 тыс.), Алтая (19,1 тыс.), Чувашии (19,2 тыс.), Марий Эл и Мордовии (19,6 тыс.), а также Крыма (19,9 тыс. рублей). Большинство этих регионов — глубоко дотационные, зависимые от бюджетных трансфертов.



«В период карантина произошло рекордное падение доходов населения. В структуре всех выплат особенно заметно сократилась доля предпринимательских заработков, что стало следствием огромных убытков и ликвидаций бизнесов. Доля социальных выплат, напротив, возросла. Однако выплаты семьям с детьми и повышенные пособия не могли существенно компенсировать снижение заработков. Важно иметь в виду, что усредненные и при этом крайне пессимистичные статистические показатели могут далеко не в полной мере отражать реальную картину. Особенностью «коронакризиса» стало усиление имущественного неравенства. Часть населения смогла продолжить работать в пандемию и сохранить доходы, другие же, наоборот, потеряли работу и лишились основного источника денег. Поэтому многие работники из низкооплачиваемой группы оказались в по-настоящему критическом положении — бедные стали беднее», — оценивает ситуацию президент FinExpertiza Елена Трубникова.