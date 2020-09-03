Банк России в этом году фиксирует рекордный переток средств из вкладов в финансовые инструменты, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе II съезда Ассоциации банков России.

Она считает, что российский банковский сектор может по итогам 2020 года выйти на прибыль в размере около 1 трлн рублей. «Прогнозы по прибыли сейчас делать достаточно сложно, но с учетом нормализации экономической ситуации, различных послаблений, прибыль по этому году — около 1 трлн [рублей] кажется достижимой», — сказала Набиуллина.

По данным ЦБ, прибыль российских банков в июле составила около 131 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в июне. Накопленным итогом чистая прибыль банков РФ за январь — июль 2020 года составила 761 млрд рублей. При этом за указанный период выросло как количество, так и доля прибыльных банков. Положительный финансовый результат после налогообложения в июле показали 258 банков (68% от общего количества банков), тогда как в июне таких банков было 245 (63%).

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии для экономики России Она отметила, что в целом российская банковская система справляется со всеми вызовами.

Набиуллина также заявила, что Банк России предлагает выработать подходы по регулированию экосистем на финансовом рынке и вскоре выпустит первый консультационный доклад на эту тему. «Мы предлагаем совместно с рынком выработать подходы к регулированию экосистем. Мы создали в ЦБ рабочую группу, в ближайшее время представим первый консультативный доклад на эту тему. Мы предлагаем это как первый шаг к началу совместной работы, надеемся, что ассоциация примет тут активное участие, представляя интересы небольших региональных банков», — сказала она.