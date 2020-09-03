Банки должны по-прежнему взвешенно подходить к вопросу выплаты дивидендов, так как сохраняется неопределенность в экономике, связанная с пандемией коронавируса. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе II съезда Ассоциации банков России.

«Мы в целом рекомендуем банкам особенно взвешенно подходить к выплате дивидендов, так как неопределенность, которая связана с пандемией, сохраняется. Капитал может потребоваться в будущем для абсорбирования убытков, поэтому перед выплатой дивидендов надо оценить будущие потребности в капитале исходя из консервативных оценок», — сказала она.

В апреле регулятор на фоне развития пандемии рекомендовал банкам принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу.