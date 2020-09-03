С 1 ноября электронное извещение о ДТП в приложении РСА «Помощник ОСАГО» будет доступно на территории всей страны. Об этом сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

«Электронное извещение начинает работать на территории всей РФ с 1 ноября 2020 года, — сказал он. — С этой даты мобильное приложение смогут использовать и юрлица».

По словам Уфимцева, кроме того, сейчас разрабатывается специальный модуль, который страховые компании смогут встраивать в свои мобильные приложения. «Разработка модуля завершится до 1 декабря», — сообщил Уфимцев.

Напомним, весной в РСА был создан специальный комитет, который занимается развитием мобильного приложения «Помощник ОСАГО». Им подготовлены предложения законодательных изменений для развития электронного урегулирования.

