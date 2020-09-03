Международные резервы РФ по состоянию на 28 августа составили 591,8 млрд долларов против 590,8 млрд на 21 августа 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.



Таким образом, за отчетную неделю объем резервов вырос на 1 млрд долларов.

Увеличение показателя за неделю на 0,2% произошло «за счет положительной переоценки, частично нивелированной продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», поясняется в комментарии Центробанка.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов. В январе — июле этого года резервы прибавили около 37,4 млрд.