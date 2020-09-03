Акционеры Газпромбанка утвердили выплату дивидендов по итогам прошлого года на общую сумму почти в 9 млрд рублей, по 15,36 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении кредитной организации.



«Начислить к выплате годовые дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Газпромбанка в количестве 585 883 635 штук в денежной форме в размере 15 рублей 36 копеек на одну обыкновенную именную акцию в общей сумме 8 999 172 633,6 рубля», — говорится в сообщении.

При этом дивиденды по привилегированным акциям типа А и типа Б не предусмотрены.

Реестр на получение дивидендов закрывается 14 сентября.