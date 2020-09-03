Федеральная антимонопольная служба России выдала Московскому Кредитному Банку предупреждение по признакам недобросовестной конкуренции. Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

Как следует из релиза, МКБ по пенсионной карте «Мудрость», которую выпускает с конца 2018 года, изменил условия начисления процентов на остаток денежных средств. Условия затрагивают как новых, так и действующих клиентов банка на всей территории РФ.

С начала февраля 2020 года на сайте банка появилась информация о начислении «4,5% годовых при зачислении пенсий, в иных случаях — 4% годовых». Других разъяснений и указаний на сайте не содержалось.

«Однако по факту повышенную процентную ставку в 4,5% банк использовал при зачислении пенсионных выплат от Пенсионного фонда Российской Федерации и других ведомств, только если назначение платежа содержало слово «пенс», а также других социальных выплат», — отмечается в сообщении ФАС.

«Формулировка «при зачислении пенсии» могла ввести потребителей в заблуждение. Пенсии могут направляться не только из ПФР, но и из других ведомств, как, например, у военных пенсионеров. Считая себя пенсионерами исходя из общепринятого понимания, потребители могли прийти к выводу, что условия о повышенном проценте распространяются на них автоматически», — комментирует заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

Кроме того, исходя из используемой в рекламе банка формулировки «иные социальные выплаты», у потребителей могло возникнуть логичное впечатление, что речь идет о любых видах социальной поддержки в денежной форме от уполномоченных органов и организаций в общепринятом понимании, отмечают антимонопольщики.

Полученные по запросу ФАС пояснения МКБ содержали указания на собственное толкование банком категорий «пенсионные» и «иные социальные выплаты»: под «иными социальными выплатами» банк предполагал выплаты, которые осуществляли только те органы социальной поддержки, с которыми у него заключено соглашение. В настоящий момент таких организаций всего две: в Москве и Московской области, уточняют в ФАС.

ФАС возбудила дело в отношении Московского кредитного банка Банк надлежащим образом не проинформировал потребителей о полных условиях использования некоторых банковских карт.

После получения запроса от ФАС банк на своем сайте разместил перечень отделений ПФР и органов социальной поддержки, с которыми заключил соглашение. Но так как ни указаний на взаимосвязь этого перечня с условиями начисления процентов по карте, ни других изменений описания условий карты «Мудрость» на сайте и в распространяемой рекламе сделано не было, корректировки оказались неинформативными, заключают в антимонопольном ведомстве.

«1 августа 2020 года Московский Кредитный Банк также обновил редакцию тарифов. Однако документ не содержит сведений о способах получения информации о содержании назначения платежа по получаемым выплатам и не закрепляет перечень соответствующих органов социальной поддержки. Перечень не указывает и на территориальное ограничение применения условия в части «иных социальных выплат» исходя из фактически заключенных соглашений только с органами и организациями Москвы и Московской области», — заявила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Александра Нестерова.

«Ни размещение банком списка отделений ПФР и соцподдержки, ни внесение изменений в тарифы не достигли главной цели: полноценного информирования граждан обо всех условиях предоставления заявленной банком услуги. Как именно потребители должны узнать об используемых в назначении платежа обозначениях, которые они в общепринятом смысле считают пенсиями, остается непонятным», — объясняет Кашеваров.

С учетом неполной и разрозненной информации, распространяемой банком на сайте и в рекламе, у потребителей могло возникнуть ложное мнение об условиях начисления процентов на остаток денежных средств по пенсионной карте «Мудрость», заключают антимонопольщики.

Таким образом, ФАС установила в действиях МКБ наличие признаков нарушения статьи 14.2 закона «О защите конкуренции», согласно которой не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение.



«На основании установленных фактов служба выдала банку предупреждение о прекращении таких действий и о принятии мер по устранению их последствий. Предупреждение подлежит исполнению в течение 20 дней с момента его получения банком», — говорится в релизе.

