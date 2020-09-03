Глава Центробанка Эльвира Набиуллина попросила банки не пытаться скрыть убытки, полученные из-за пандемии коронавируса. По ее мнению, это может привести к снижению доверия клиентов и исчерпанию ресурсов на выдачу кредитов.



Реструктуризация долгов по кредитам для клиентов банков была очень важна в острый период кризиса, сказала Набиуллина на форуме Ассоциации банков России. «Чтобы банки могли провести эту масштабную программу, растянуть во времени убытки, дать предприятиям и гражданам возможность восстановить свою кредитоспособность, мы разрешили временно не увеличивать резервы по таким кредитам», — заметила она. Однако теперь банки должны оценить реальное качество сложившегося у них кредитного портфеля.

«Очень важно, чтобы признание потерь и невозвратных кредитов не откладывалось в долгий ящик. Я понимаю стремление банков растянуть регуляторные послабления, но затягивание признания потерь может привести к тому, что банки не смогут направлять ресурсы на кредитование. Наличие некачественных активов на балансах снижает доверие [клиентов]», — объяснила она.

Набиуллина сообщила, что ЦБ вскоре начнет отмену тех послаблений, которые были ранее предоставлены банкам в условиях кризиса. «Мы действительно будем выходить аккуратно, но выходить из этих послаблений надо. Те банки, которые использовали послабления, должны будут сформировать резервы в полном объеме по кредитам крупным компаниям до 1 апреля следующего года, а по кредитам населению и субъектам малого и среднего предпринимательства к 1 июля следующего года в том графике, в котором для вас удобен», — сказала глава ЦБ.

В июле ЦБ продлил до конца года часть антикризисных мер, которые вводил на фоне пандемии коронавируса. В частности, резервы по кредитам, реструктурированным до 31 декабря, банки смогут создать не сразу, а в срок до 1 июля 2021 года. До конца года они по-прежнему смогут не признавать кредит реструктурированным и не рассчитывать по нему показатель долговой нагрузки, от которого зависит размер надбавок к коэффициентам риска при создании резервов.

Регулятор уже обращал внимание на ухудшение качества кредитного портфеля банков в результате пандемии. Рост проблемных долгов пока сглажен кредитными каникулами, предупреждал ЦБ, однако эта мера не решает проблему полностью.