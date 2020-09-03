Минфин предлагает повысить предельный объем расходов бюджета РФ в 2021 году с возвратом к прежним уровням в последующие годы, говорится в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Предлагаемое повышение предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, которые носят среднесрочный характер», — говорится в документе.

В то же время в материалах отмечается, что начиная с 2022 года предельные расходы будут определяться в соответствии с бюджетными правилами, что позволит сохранить уровень доверия инвесторов к проводимой макроэкономической политике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора.

В июле замглавы Минфина Владимир Колычев говорил, что министерство предложит поправки к Бюджетному кодексу, предусматривающие рост предельных расходов бюджета РФ на текущий год.

По данным Минфина, дефицит федерального бюджета РФ в январе — июле текущего года, по предварительной оценке, равнялся 1,52 трлн рублей. В целом по итогам 2020 года, по прогнозам министерства, дефицит бюджета составит до 5% ВВП.



Согласно документу, часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2021 году может быть направлена на покрытие дефицита федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда РФ и софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан в случае, если средняя цена на нефть марки Urals за месяц опустится ниже базовой цены на нефть (43,25 доллара в 2021 году).



«При этом объем использования средств ФНБ на вышеуказанные цели предлагается ограничить 1% валового внутреннего продукта. Норма позволит в качестве меры оперативного реагирования в 2021 году при необходимости использовать средства ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета и выполнить принятые расходные обязательства», — говорится в документе.