Реальная заработная плата в Москве в январе — июне 2020 года увеличилась на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составила в среднем 96,8 тыс. рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе — июне 2020 года реальная заработная плата в Москве увеличилась на 3,5% по сравнению с январем — июнем 2019 года и составила 96,8 тысячи рублей. Это подтверждает и динамика выплат по зарплатным проектам крупнейших банков», — сообщил Ефимов в рамках Столыпинского форума.

Ранее заммэра сообщил, что безработица в Москве находится на низком уровне и составляет 3%.