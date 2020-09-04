В стратегической сессии «Российская экономика и финансовые рынки: есть ли жизнь после пандемии» планируют участвовать министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.



«Стратегическая сессия станет площадкой для ключевой дискуссии 2020 года, посвященной финансово-экономической политике России. Участники обсудят вопросы влияния пандемии на экономику, финансовую систему, бизнес, а также модели реагирования на новые вызовы», — подчеркнул Антон Силуанов.

Прямая трансляция пройдет 8 сентября 2020 года в эфире телеканала «Россия-24», на сайте стратегической сессии и в социальных сетях Московского финансового форума.

Главные спонсоры стратегической сессии Московского финансового форума: ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк. Спонсор — АО «Гознак».

Дополнительная информация: press-mff@minfin.ru.

Московский финансовый форум проходит в столице с 2016 года. Организаторы — Министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы. В 2020 году стратегическая сессия Московского финансового форума пройдет 8 сентября в онлайн-формате. Оператор пресс-центра мероприятия — АГТ.