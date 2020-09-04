Объединенное кредитное бюро (ОКБ), которым на 50% владеет Сбербанк, решило активно развивать сотрудничество с игроками микрофинансового рынка (МФО), пишет «Коммерсант» , ссылаясь на участников рынка. По словам одного из собеседников издания, сотрудники бюро проводят переговоры с компаниями, предлагая им выгодные условия. В том числе бюро планирует проводить переговоры и с компаниями, которые сейчас сотрудничают с другими БКИ, добавил он.

В ОКБ подтверждают, что первоначально были ориентированы на работу с крупными кредитными организациями, однако сейчас «готовы приложить максимум усилий… чтобы как можно шире охватить все сегменты рынка, важное место на котором занимают некредитные финансовые организации». Новым клиентам будут предложены выгодные условия сотрудничества и перспективные сервисы. В итоге в выигрыше окажутся все: бюро получит новый импульс для стратегического развития, кредиторы смогут улучшить свои бизнес-процессы, в том числе связанные с оценкой риска. В ОКБ считают реалистичным охватить за год около половины микрофинансового рынка и утроить долю доходов от него — 10% в выручке.

По оценке участников рынка, на услуги БКИ микрокредиторы в зависимости от размера и активности сотрудничества в среднем ежемесячно тратят от 30 тыс. до 1 млн рублей. Но на данный момент далеко не все микрофинансисты соблюдают требование о передаче данных в БКИ. В ЦБ сообщили, что если компании не передают данные в БКИ, то «Банк России направляет им предписание, также нарушители могут быть привлечены к административной ответственности».

Эксперты полагают, что у ОКБ есть все шансы переманить значительную часть микрофинансистов у конкурентов, однако оптимизма по этому поводу не испытывают. По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, только достаточно крупные микрофинансисты могут позволить себе работать больше чем с одним БКИ. Ценовая конкуренция всегда дает сначала результат, но потом может привести не только к монополизации рынка, но и к снижению качества предлагаемых услуг, пояснил Мехтиев.