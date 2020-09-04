Проблемным заемщиком Сбербанка, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности в июле 2020 года, оказался «Евроцемент», крупнейший производитель цемента в России, пишет РБК , ссылаясь на источники. Ранее сообщалось, что в июле объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам, выданным российскими банками, увеличился на 271,5 млрд рублей и превысил 3 трлн рублей. Наибольший вклад в негативную динамику внес Сбербанк из-за одного крупного заемщика. В пресс-службе Сбербанка тогда признали это, а 3 сентября отказались прокомментировать сведения, что этот заемщик — «Евроцемент», сославшись на конфиденциальную клиентскую информацию.

«Евроцемент груп» объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, производства бетона и железобетонных изделий, а также карьеры по добыче нерудных материалов. По итогам 2019 года группа увеличила объем производства цемента на российских предприятиях на 14,5%, до 16,5 млн тонн. Но заводы недозагружены: их производственные мощности превышают 60 млн тонн цемента и 11 млн куб. м бетона в год. Сбербанк — крупнейший кредитор группы. Долгосрочные обязательства «Евроцемента», по данным СПАРК, в 2019 году достигли 69 млрд рублей, краткосрочные — 30,7 млрд рублей. В ноябре 2019 года долг производителя цемента перед Сбербанком увеличился, после того как банк забрал его обязательства перед ВТБ, отдав в обмен почти 50 млрд рублей долга «Мечела». По словам топ-менеджера Сбербанка, кредитная организация является крупнейшим, но не единственным кредитором «Евроцемента» — в состав кредиторов также входит ряд российских и зарубежных банков.

После сделки с ВТБ Сбербанк решил не продлевать «Евроцементу» отсрочку на нарушение ковенант по кредитам: в отчетности за 2019 год компания сообщила, что приостановка требования о досрочном погашении в случае неисполнения обязательств прекратила действовать 1 февраля 2020 года. Менеджмент компании проводит стресс-тесты и вырабатывает дальнейшую стратегию работы с кредиторами с учетом текущих реалий, заявил топ-менеджер Сбербанка в начале апреля. По его словам, компания готовит ряд предложений по антикризисным мерам, которые в ближайшее время будут представлены банку.

Также ранее топ-менеджер кредитной организации указал на то, что макроэкономическая и эпидемиологическая обстановка из-за пандемии сказывается на экономике компании. В конце лета банк решил через суды взыскать с нее часть задолженности и активы, заложенные по кредитам. Так, 4 августа Сбербанк подал два иска к «дочке» «Евроцемента» «Петербургцементу» на общую сумму 33,44 млрд рублей, следует из базы арбитражных судов Москвы и Петербурга. Затем банк подал иск к самому «Евроцементу» об обращении взыскания на заложенное имущество.