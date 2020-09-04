Правительство РФ по предложению Федеральной антимонопольной службы постановило, что в целях осуществления антимонопольного контроля величины активов кредитных и микрофинансовых организаций должны пересматриваться с учетом данных об изменении стоимости активов каждой из них. Как следует из пятничного сообщения ФАС, соответствующее постановление Кабмина от 15 августа 2020 года с поправками к постановлению № 1072 от 18 октября 2014-го «Об установлении величин активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля», действует с 1 сентября.

Актом уточнены порядок ежегодного пересмотра величин активов кредитных и микрофинансовых организаций, при превышении которых требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа.

Предыдущая редакция правительственного постановления предусматривала, что такие величины могут изменяться только в случае, если за истекший период произошло изменение размера именно совокупной величины активов всех финансовых организаций соответствующего вида.

«Однако в последние годы наблюдается ситуация, когда размер стоимости активов всех игроков существенно не изменяется, а стоимость активов отдельных участников рынка существенно возрастает при одновременном снижении такой величины у других игроков», — указывает заместитель начальника управления — начальник отдела методологии антимонопольного контроля на финансовых рынках управления контроля финансовых рынков ФАС России Евгения Гайсенова.

В связи с этим при ежегодном анализе необходимости изменения значений, установленных в постановлении № 1072, ФАС оценивала не только данные о совокупных активах, но и взаимосвязь величин активов отдельных игроков с их показателями рыночной концентрации на соответствующих рынках.



«Де-факто такой подход к проведению анализа зарекомендовал себя как более оптимальный, в связи с чем и было принято решение о его закреплении де-юре», — пояснила Гайсенова.