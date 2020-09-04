Отдельные пункты разработанного правительством национального плана восстановления экономики в 2020—2021 годах обсуждаются с президентом РФ Владимиром Путиным на постоянной основе. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«<...> Отдельные пункты этого плана, конечно, неоднократно обсуждались с президентом и обсуждаются на постоянной основе», — сказал пресс-секретарь президента. Отвечая на вопрос, одобрен ли главой государства в целом доработанный Кабмином нацплан, Песков сообщил, что затрудняется «ответить относительно сводного документа».

Первоначальный проект плана по восстановлению экономики представили президенту 2 июня. Документ был принят за основу, после чего началась его доработка. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в июле сообщил, что документ подготовлен и уже реализуется одновременно с антикризисным пакетом.