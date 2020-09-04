Агентство по страхованию вкладов 31 августа перечислило Банку России 24 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщили в АСВ.

С учетом этой выплаты агентство направило на погашение кредита ЦБ в общей сложности 391 млрд рублей, в том числе 133 млрд в 2020 году. Остаток задолженности составляет 451 млрд рублей.

В 2015—2017 годах Центробанк предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от регулятора был перечислен 23 октября 2017 года. В конце 2017-го размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.



В общей сложности в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 трлн млрд рублей агентство получило 842 млрд. Данные денежные средства были полностью направлены на страховые выплаты вкладчикам.