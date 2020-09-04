Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства получит возможность самостоятельно проводить расчеты по стоимости завершения долгостроев в России, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который возглавляет наблюдательный совет Фонда дольщиков.

«Раньше фонд использовал данные, которые предоставляли привлеченные оценочные компании. Не было единой методики расчета стоимости достройки. Теперь подход расчета унифицирован, благодаря чему Фонд защиты прав дольщиков сможет самостоятельно рассчитывать стоимость достройки, используя данные из отчетов экспертов только в части строительной готовности», — передает пресс-служба слова Хуснуллина.

Фонд дольщиков восстановит права более 1,2 тыс. обманутых граждан в пяти регионах В едином реестре проблемных объектов находится более 3 тыс. долгостроев в 72 регионах страны.

В частности, данные по себестоимости строительства квадратного метра жилья в регионах будут брать из Единой информационной системы жилищного строительства, добавил вице-премьер. По мнению Хуснуллина, разработанный правительством РФ подход даст возможность более оперативно готовить документы к наблюдательным советам Фонда дольщиков и быстрее восстанавливать права обманутых граждан.