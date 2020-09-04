Райффайзенбанк фиксирует повышенную активность мошенников, обзванивающих клиентов банка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что количество звонков от мошенников в адрес клиентов банков и других финансовых институтов в период пандемии выросло на 200%.

«Сохранность личных данных клиентов — один из наших важнейших приоритетов. Мы исключаем возможность утечки данных из банка. В данный момент действительно наблюдается повышенная активность мошенников по обзвону клиентов. Важно еще раз напомнить, что сотрудники банка никогда не просят называть коды из СМС, push-сообщений или последние четыре цифры банковской карты», — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщал ЦБ РФ, за пять месяцев 2020 года зафиксировано около 165 тыс. попыток мошеннических операций на сумму около 1,6 млрд рублей.