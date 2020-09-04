Московская биржа во вторник, 8 сентября, начнет торги акциями компании Apple. Об этом сообщается на сайте площадки.

Старт торгов акциями Apple завершает первый этап допуска к торгам на Московской бирже акций иностранных компаний. Как напоминает Мосбиржа, с 24 августа инвесторы могут заключать сделки с акциями 19 иностранных компаний , входящих в индекс S&P 500.

«С 8 сентября начнутся торги акциями Apple в связи с завершением процедуры их дробления, а также неторговым днем в США 7 сентября. Риск-параметры по акциям иностранных эмитентов , в том числе по акциям Apple, были установлены НКЦ 24 августа», — говорится в релизе.

На втором этапе — до конца текущего года — планируется расширить список акций до 50. Дальнейшее увеличение списка торгуемых акций иностранных эмитентов будет происходить с учетом анализа клиентского спроса, а также положений регулирования по инструментам, доступным для неквалифицированных инвесторов, уточняет Мосбиржа.

«Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках надежной инфраструктуры Московской биржи: с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии. Дивиденды по акциям начисляются в оригинальной валюте: по американским бумагам — в долларах США. В рамках торгов частные инвесторы могут подать форму идентификации физического лица W-8 для расчета налогов при выплате дивидендов по американским ценным бумагам», — указано на сайте Мосбиржи.



Накануне рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня, среди рекордсменов обвала оказалась и компания Apple. Индекс Dow Jones снизился на 2,78%, S&P 500 — на 3,51%, Nasdaq — на 4,96%, а котировки акций Apple рухнули на 8%, указывает, в частности, РИА Новости . С учетом капитализации IT-гиганта, превышающей 2 трлн долларов, это падение эквивалентно сумме в 180 млрд долларов. Предыдущий антирекорд был зафиксирован у Apple и компании Microsoft (акции последней подешевели накануне на 6,19%) в марте: они потеряли в совокупности 150 млрд долларов стоимости, напоминает информагентство.