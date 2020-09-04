В последнее время кредитные организации все чаще вводят клиентов в заблуждение, заявил в ходе съезда Ассоциации банков России заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров. В ходе выступления он также рассказал о текущей правоприменительной практике ведомства по защите и развитию конкуренции.



«С начала 2020 года мы выдали 11 предупреждений банкам по признакам недобросовестной конкуренции. В последнее время кредитные организации все чаще вводят клиентов в заблуждение. На сайтах банков либо отсутствует информация об отдельных условиях предоставляемых продуктов, либо присутствует, но неполная и противоречивая», — сообщил замглавы ФАС России.

По его словам, банки не информируют потенциальных клиентов об ограничениях для получения кешбэка по кредитным и дебетовым картам, а в договорах, на сайте банка и в личных кабинетах клиентов отсутствует не только доступная информация об оказываемых услугах, но и понятная терминология.

Кредитные организации некорректно сравнивают свои услуги с услугами конкурентов, создавая впечатление о своем превосходстве, и используют факт наличия в своем капитале государственного участия как фактора надежности.

«В недавней практике службы встретился случай, когда банк ухудшил условия по накопительному счету клиентов, снизив обещанную ранее максимальную процентную ставку. Таким образом, клиенты не получили условия, которыми были привлечены», — отметил Кашеваров.