В России в последние месяцы снизилась доля желающих получать зарплату неофициально, следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Согласно исследованию, в разгар периода самоизоляции в апреле число россиян, согласных на черную зарплату, составляло 46%. С ослаблением карантинных мер сократилось и число граждан, готовых получать заработок в конверте: 43% в мае и 41% в июне.

В августе и сентябре число согласных на неофициальную зарплату составило 39%, что даже меньше, чем в аналогичные периоды 2018 и 2019 годов (42% и 43% соответственно).

Мужчин, согласных получать зарплату в конверте, больше, чем женщин: 46% против 31%. Среди представителей различных возрастных групп чаще других на заведомо невыгодные условия трудоустройства готовы согласиться россияне 25—34 лет (42%).