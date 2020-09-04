Эксперты из института им. В.П. Сербского признали невменяемым захватившего отделение Альфа-Банка в центре Москвы Алексея Барышникова, который выдвинул требование о встрече с артисткой Ольгой Бузовой. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Максим Кичигин.

«Подтверждаю, мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из института имени Сербского признан невменяемым. Суд может освободить его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение», — сказал адвокат.

По его словам, в ближайшее время материалы дела в отношении Барышникова будут направлены в прокуратуру для утверждения постановления о принудительных мерах медицинского характера.

23 мая Барышников ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шесть человек, пятерым из которых удалось самим выйти из отделения. Он также просил, чтобы к банку приехала Ольга Бузова. В ходе штурма подозреваемый был задержан, заложник освобожден. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, мужчина находился в неадекватном состоянии. Никакого взрывного устройства или его муляжа у него при себе не было. Ему 34 года, он уроженец Нижневартовска. В ходе допроса после задержания Барышников вину признал и сказал, что его целью был захват заложников. При этом мужчина толком так и не смог объяснить мотив своего поступка. Ранее он был дважды судим за угон и разбой, в Москве работал грузчиком.

Барышникову было предъявлено обвинение по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»). В ходе следственных действий он принес извинения сотрудникам банка, его посетителям, сотрудникам правоохранительных органов и Ольге Бузовой.