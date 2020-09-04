Снижение экономической активности из-за пандемии коронавируса способствовало сокращению как страховых взносов, так и страховых выплат во II квартале. Страховые взносы относительно аналогичного периода прошлого года упали на 13,3% до 312,8 млрд рублей, страховые выплаты — на 6,3% до 137,2 млрд рублей за счет уменьшения числа страховых случаев. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» .

«Ограничительные меры, принятые для предотвращения распространения коронавируса, оказали существенное влияние на результаты деятельности страховщиков во II квартале 2020 года. Снижение экономической активности, с одной стороны, способствовало сокращению объемов страховых взносов, с другой — привело к снижению числа страховых случаев и, соответственно, объемов выплат. В целом прибыль страхового сектора выросла на фоне временного снижения убыточности, а также за счет роста доходов от переоценки валютных активов», — сказано в обзоре.

Среди всех основных видов страхования годовой рост взносов во II квартале наблюдался лишь в сегменте страхования имущества юридических лиц, а также в накопительном страховании жизни. Несмотря на сокращение объемов страхового рынка, снижение убыточности, а также рост доходов от переоценки валютных активов привели к увеличению прибыли на 21,2% до 149,1 млрд рублей.



На итоги первого полугодия значительное влияние оказали хорошие результаты I квартала: страховые взносы за первое полугодие составили 739 млрд рублей, что соответствует величине за тот же период 2019 года.

Вместе с тем, указывает регулятор, при сохранении тенденции к сокращению премий на фоне увеличения выплат по ранее заключенным договорам (в том числе в связи с прекращением режима самоизоляции и возвращением числа страховых случаев к обычному уровню) финансовый результат отрасли по итогам 2020 года может ухудшиться и доля страховщиков, получающих убытки, может вырасти.

