Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:05 мск повысился на 13 копеек к предыдущему закрытию и составил 75,4125 рубля. С начала торговой сессии было проведено 40,1 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,925—75,68 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,13 рубля, уменьшившись на 9 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,9 тыс. сделок на 306,8 млн евро по курсам от 88,755 до 89,425 рубля за евро.

За эту неделю «американец» перешагнул через верхнюю границу среднесрочного диапазона 73—75 рублей, констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, в ослаблении рубля, вероятно, большей частью «виновны» действия Минфина и Центробанка по сокращению размеров бюджетного дефицита.

«В результате за неделю доллар подорожал на 1,4%. Евро вырос в цене на полпроцента в паре с рублем и закрывает пятидневку около 88,82 рубля», — заключает эксперт.



