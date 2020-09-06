Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) распространил действие программы кредитования «Кредит под недвижимость — Лайт» на региональных клиентов, расширив перечень рассматриваемой в качестве обеспечения недвижимости.

«Кредит предоставляется под обеспечение в виде залога объектов жилой или коммерческой нежилой недвижимости, с одновременным оформлением ипотеки на земельный участок, на котором находится объект недвижимости. Помимо Москвы и Московской области, объект залога может находиться в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в границах ряда административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации в зоне присутствия структурных подразделений банка», — говорится в релизе.

Размер дисконта по принимаемому обеспечению снижен до 45%.

Также предоставлена возможность получения кредита под залог приобретаемой коммерческой нежилой недвижимости с первоначальным взносом не менее 45%.