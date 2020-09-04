Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития объявил конкурс на лучшие цифровые решения в области противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и преодоления негативных последствий пандемии на евразийском пространстве. Об этом в пятницу сообщили в ЕАБР.

Участником конкурса может стать любая компания или эксперт из государств — участников банка (это Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Армения) с компетенциями в сфере цифровой трансформации.

«Единственное требование — неравнодушие, стремление быть полезным в этот непростой период, готовность стремительно и эффективно воплощать в жизнь предлагаемые решения, — отмечается в релизе международного фининститута. — К числу цифровых решений (технологии, инновации, мобильные приложения и др.) могут быть отнесены проекты в самых разных отраслях экономики и сферах общественной жизни: здравоохранение, логистика, транспорт, финансовые технологии, телекоммуникации, образование, проведение культурных и массовых мероприятий и т. д.».

«Важно, чтобы решения имели высокую степень готовности, могли быть оперативно внедрены и несли в себе потенциал масштабирования на все евразийское пространство. Отдельным плюсом при оценке проектов будет наличие сквозного, кросс-отраслевого характера решений и ориентация на развитие интеграционных процессов», — подчеркивается в сообщении.

Победители конкурса получат финансирование со стороны Фонда цифровых инициатив ЕАБР на реализацию предложенных решений. Фонд также может принять участие в финансировании или иной поддержке процесса масштабирования решений, внедренных в отдельных странах или отраслях.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 октября включительно. Оформить заявку можно в профильном разделе официального сайта ЕАБР.