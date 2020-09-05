Сервис поиска работы HeadHunter составил список вакансий с зарплатами от 100 тыс. рублей. В эту подборку вошли предложения для разных профессий в российских регионах, опубликованные в период с марта по сентябрь текущего года, пишет «Российская газета».

Лидерство по числу высокооплачиваемых вакансий принадлежит регионам Крайнего Севера: Чукотке, Якутии, Магаданской области.

Так, инженер-эколог в угольном портовом терминале на Чукотке может рассчитывать на 150 тыс. рублей в месяц. Такой же доход ожидает главного архитектора проекта в Подмосковье.

В Ленинградской области технолог деревообрабатывающего производства может претендовать на 125 тыс. рублей в месяц. Зарплату в 100—300 тыс. рублей могут получать начальник производства в цехе мягкой мебели в Новосибирске, диджитал-маркетолог в Петербурге и главный зоотехник в Красноярском крае.

Участковому геологу в Забайкальском крае предлагают 120 тыс. рублей, технологу мясопереработки во Владивостоке и технологу сырного цеха в Твери — от 150 тыс. рублей в месяц.

Главный инженер в Ярославле и заместитель гендиректора в Иваново могут получать 200 тыс. рублей в месяц, директор по маркетингу в Ульяновске — 300 тыс. рублей.