Последствия пандемии и кризиса вернули популярность мошеннической схемы «исправления» кредитных историй, рассказали РБК в крупных бюро кредитных историй (БКИ) и подтвердили в нескольких банках. Компании, которые позиционируют себя в качестве финансовых консультантов, стали активно предлагать заемщикам повысить их шансы на новый кредит, изменив кредитные отчеты. Такие «консультанты» берут с заемщиков плату и рассылают в БКИ запросы о внесении изменений в кредитную историю.

Среди тысяч ежемесячных обращений от потребителей шестая часть — запросы с признаками фиктивности, сообщил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. В июле — августе количество подобных жалоб удвоилось по сравнению с докризисным периодом.

«Таких писем с просьбой «исправить все» мы получаем сотни в неделю», — отметил и гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович. Мошенники активизировались с начала 2020 года, но до кризиса письма отправляла одна компания, а «с начала карантина появилась вторая волна таких обращений». «Она отличалась от первой тем, что теперь подобные массовые запросы приходили уже не от лица компании, а от лица конкретных физлиц, но на этот раз касались кредитных историй, хранящихся в нашем бюро», — пояснил он.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) отметили рост числа прошений изменить содержание кредитных отчетов с конца июля. «Речь идет об увеличении [количества заявлений] на 5—10% [по сравнению с предыдущими месяцами]», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Фиктивные обращения на оспаривание записей в кредитной истории выглядят как близнецы, отметил Лагуткин. «Они подготовлены по единому шаблону или формату, подписи на них крайне похожи. Например, встречаются фразы «оспариваю все с 2015 года», без указания какого-либо конкретного предмета (договора или запроса) для оспаривания», — перечисляет собеседник РБК.

Как пояснили в ОКБ, раньше мошеннические запросы в основном рассылались от имени компаний, но с начала пандемии требования исправить записи в кредитном отчете стали приходить от конкретных заемщиков. Тогда бюро решило связаться с заявителями. «От ряда физлиц, от имени которых рассылались подобные письма, мы узнали, что с ними связалась некая компания, утверждающая, что у них якобы плохая кредитная история, осложняющая получение кредитов. За определенную плату они предлагают исправить кредитную историю. Сотрудники этой компании направляют по крупнейшим БКИ письма, в которых настаивают на проверке всех записей в кредитной истории. В абсолютном большинстве случаев в конечном счете никаких изменений в кредитный отчет не вносится, так как все записи корректны», — поясняет схему Александрович. По данным ОКБ, консультанты просят за исправление кредитных отчетов 20—40 тыс. рублей.