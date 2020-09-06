При упрощенном порядке получения налоговых вычетов деньги можно получить быстро и без хлопот, но сумма может оказаться существенно меньше, чем рассчитывали, рассказала РИА Новости главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.

Минфин РФ ранее опубликовал законопроект, позволяющий налогоплательщикам — физическим лицам в упрощенном порядке получать имущественные, социальные и инвестиционные налоговые вычеты.

Сейчас для этого нужно подать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы. Налоговики проведут камеральную проверку этих документов в срок до трех месяцев, а затем в течение еще 30 дней перечислят средства на счет налогоплательщика. Таким образом, с момента подачи заявления до получения вычета может пройти до четырех месяцев.

По упрощенному порядку налогоплательщику надо будет просто подать в ФНС заявление на вычет, без декларации и каких-либо документов. Налоговики сами определят сумму выплаты на основании сведений, полученных от налоговых агентов, банков, из федеральной базы об имуществе, а также данных из электронных кассовых чеков. Срок проверки при этом сокращается до одного месяца, и еще 15 дней — для фактической выплаты денег. То есть с момента подачи заявления до получения средств должно пройти не более 45 дней.

«Несмотря на то что информационные методы проверки сведений о деятельности налогоплательщиков с каждым годом совершенствуются, не исключено, что отрицательными последствиями получения вычета в данном формате будет являться возникновение споров о рассчитанной сумме вычетов», — предупреждает эксперт.

«То есть налогоплательщику придется как и раньше обращаться в налоговые органы для представления доказательств о праве заявить вычет в определенной сумме. Также не исключено, что налоговый орган не будет справляться с объемом поступивших заявлений и срок представления налогового вычета будет продлеваться», — заявила Павлова.