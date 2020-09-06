Для клиентов «Сбербанка Первого» стала доступна первая в России линейка инвестиционных стратегий доверительного управления «Мой капитал» от АО «Сбербанк Управление Активами». Новые стратегии относятся к типу Target Date Strategy (TDS) и позволяют формировать капитал к определенной дате, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Каждая стратегия TDS — это диверсифицированный портфель, который инвестирует в различные классы активов: акции, облигации крупнейших российских и американских компаний, государственные облигации ОФЗ. Они предназначены для инвесторов, которые хотят получить определенную сумму к конкретному году. Например, когда понадобятся деньги на развитие бизнеса, обучение детей, покупку недвижимости или выход на пенсию. Линейка включает рублевые и валютные стратегии с датой погашения в 2025, 2030, 2035 и 2040 годах», — поясняется в релизе.



Как это работает:

1. Инвестор сообщает, к какому году он хочет достичь финансовой цели. При рублевой стратегии первоначальная сумма инвестирования — от 1 млн рублей, при валютной — от 15 тыс. долларов США.

2. Профессиональные управляющие формируют портфель в зависимости от срока стратегии. Затем они меняют баланс инструментов в нем в зависимости от срока и ситуации на фондовых рынках. Вложения в акции и облигации осуществляются с помощью покупки биржевых фондов, что снижает человеческий фактор в управлении, — управляющие оценивают перспективы экономики или фондового рынка в целом, а не отдельной компании. Вложения в ценные бумаги осуществляются через покупку биржевых фондов, что снижает издержки инвесторов.

3. Инвестор с удобной периодичностью пополняет счет на сумму от 25 тыс. рублей (или 5 тыс. долларов).

«Главное правило — чем больше горизонт инвестирования, тем больше рисков может взять на себя инвестор. В первые годы стратегия направлена на максимизацию прибыли, поэтому основную часть портфеля занимают рисковые инструменты — акции. По мере приближения к целевой дате акцент смещается на сохранение капитала и увеличивается доля более консервативных активов — облигаций. Чем больше срок стратегии, тем выше потенциал роста. Например, при дате погашения в 2025 году прогнозируемая доходность составляет 7,8%, а в 2040 году — уже 10,4%», — отмечают в банке.

Подчеркивается, что инвестиции сопряжены с риском. Государство, Сбербанк, АО «Сбербанк Управление Активами» не гарантируют получения дохода.

