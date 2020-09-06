Правительство и эксперты провели стратегическую сессию по проработке структуры единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, участвовавший в дискуссии, отметил, что единый план является основным ориентиром, «дорожной картой» достижения национальных целей развития, сообщает пресс-служба министерства.

«Он определит приоритеты и механизмы правительства Российской Федерации по их достижению. Среди механизмов — нацпроекты с входящими в них федеральными проектами, основные мероприятия государственных программ, направленные на научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны. Ключевые предложения в план от экспертов направлены на достижение наццелей, рост экономики, обеспечение перезапуска инвестиционного цикла в стране», — сказал Решетников.

По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, «проведение такой стратегической сессии — это, с одной стороны, сверка того, как будет работать механизм «государство — общество — бизнес», с другой — глубокая проработка инструментов достижения национальных целей. Предусматриваются не только цели первого, второго уровня, но и обязательные меры по их реализации, сроки, а также увязка с нацпроектами и государственными программами».

В дискуссии приняли участие специальный представитель президента России по вопросам цифрового развития и технологической инициативы Дмитрий Песков, первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг, вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Елена Епифанцева, проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Жулин, президент Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» Александр Шохин, старший управляющий директор — главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников; проректор ВШЭ Лилия Овчарова и другие.