Власти Москвы ожидают возвращения к экономическому росту в столице через пять-шесть месяцев. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

«В целом продолжает нормально развиваться бизнес, и я уверен, что он скоро восстановится. И экономика восстановится полностью. По крайней мере, когда мы полностью пройдем все историю с пандемией. Думаю, еще месяцев пять-шесть будет напряжение, и пойдем уже в рост», — сказал мэр.

Глава города также отметил, что пандемия стала своеобразным толчком для развития многих городских сфер в Москве.

«Оказалось, что больницу можно строить не пять лет, а за месяц, объекты реконструировать не в течение трех лет, а в течение двух недель. Даже история с дистанционной торговлей: мы же видели, что электронная торговля набирает обороты, год от года она наращивает 15—20% своих объемов. Это же было, просто пандемия дала толчок для этого», — сказал Собянин.

При этом, по словам мэра, корректировать планы развития города в связи с пандемией власти не намерены. «Пандемия пройдет, через год мы ее вспоминать не будем. Мы вернемся к нормальной жизни. Строить город нужно не для экстремальных ситуаций, не для чрезвычайных ситуаций, а для нормальной жизни. Но при этом надо быть морально и организационно готовым к любым вызовам», — пояснил он.

В интервью Собянин также рассказал об активном развитии Москвы в инновационном направлении. По его словам, в столичных технопарках сейчас работают порядка 60 тыс. человек.

Мэр добавил, что в Москве создается большое количество инновационных разработок, которые затем предлагаются для реализации всей России. По его словам, эти технологии помогают развивать медицину, транспортную отрасль, следить за безопасностью в городе и решать многие другие задачи.

«Даже во время пандемии мы внедрили технологии искусственного интеллекта по диагностике ковидной пневмонии. В 98% машина четко сказала [диагноз]. Это 150 тысяч диагнозов, десятки тысяч людей, которые получили своевременную и точную диагностику, это искусственный интеллект сегодня», — отметил Собянин.