Например, у вас есть 5 тыс. рублей. Хотите владеть долей банка, клиентом которого вы являетесь? А долей вашего мобильного оператора? Расскажем, как это сделать.

1. Зачем вы хотите стать инвестором?

Определите свои цели инвестирования. На какой срок, для чего конкретно, сколько нужно средств в итоге. Например, вы хотите купить дом или автомобиль, обеспечить будущее ребенку, получать пассивный доход через десять лет.

2. Вы умеете откладывать часть своего дохода?

Определите, сколько денег вы будете регулярно выделять для инвестирования. Можно ежемесячно вкладывать от 1 тыс. рублей, это вполне реально. Главное — всегда придерживаться намеченной цели и инвестировать регулярно.

3. Что будете покупать? Акции, золото?

Продумайте заранее и составьте свой инвестиционный портфель, где будут акции (например, 40%), облигации (около 40%), золото (около 10%) и другие инструменты (фонды). Он должен быть диверсифицированным. Про корзину с яйцами помните?

4. Где будут находиться ваши ценные бумаги?

Определите брокеров — компании, которые занимаются брокерским обслуживанием, их контролирует Банк России. Ваши ценные бумаги будут храниться в Центральном депозитарии, а через брокеров вы сможете покупать и продавать их. Комиссии за обслуживание у всех разные! Выберите себе одного или нескольких брокеров. Скачайте и установите мобильное приложение брокера на телефон. Также личный кабинет можно настроить в браузере. Откройте брокерский или индивидуальный инвестиционный счет (тот самый ИИС). Брокерских счетов может быть несколько под разные цели. ИИС — только один. Пополните свой счет. У многих крупных банков есть свои брокерские компании. Если вы клиент такого банка, пополнять счет можно со своей карты.

5. Легко ли вы делаете покупки онлайн?

Внимательно проанализируйте рынок и выберите акции, облигации или фонды, которые хотите купить. В приложении или в личном кабинете купите то, что вы определили. Ценные бумаги сразу же окажутся на вашем счете. Вуаля! Вы инвестор!

Бонус

Инвестировать стоит всегда регулярно, несмотря на ситуацию на рынке. Например, вы можете откладывать для этого 10% своего дохода. Обязательно фиксируйте свои вложения дополнительно в блокноте или в отдельном файле. Так вы сможете отследить колебания в цене именно ваших бумаг.

Инвестиционный портфель можно составить таким образом, что купоны по облигациям вы будете получать ежемесячно. Для этого проанализируйте облигации по срокам выплаты купонов. Обязательно изучайте каждую ценную бумагу перед покупкой! Проводите анализ компаний, акции которых вам нужны.

Если у вас совсем нет опыта в инвестировании, приобретайте акции I уровня листинга (I эшелона), II и III уровень — это высокорисковые бумаги. Не берите их.

Вы можете попробовать инвестировать, купив всего одну недорогую акцию известной крупной компании или банка. Понаблюдайте за ростом ее стоимости, получите первые дивиденды. Также можно купить акцию компании, продукцией или услугами которой вы пользуетесь сами и она вам нравится (оператор, банк, ретейлер и др.).

Вы будете платить налоги на прибыль: при выводе денег со счета, при закрытии счета, а если не было этих вариантов, то по итогам года. Это происходит автоматически. Также при получении дивидендов удерживается 13% налога. Отследить это можно в личном кабинете брокера и в личном кабинете на сайте nalog.ru.

Это краткое описание первых шагов к статусу инвестора. Обязательно постоянно повышайте уровень своей финансовой грамотности, обучайтесь на курсах инвестирования и следите за фондовым рынком. Осторожно! Инвестирование вызывает привыкание.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru

