Судебный иск подан в США к основателю российской финансовой группы «Открытие Холдинг» Вадиму Беляеву. Исковое заявление поступило в электронную базу данных суда в нью-йоркском районе Манхэттен.



Как следует из документа, который датируется 28 августа, в роли истцов выступили российские банки «Траст» и «ФК Открытие». Они добиваются «взыскания активов на сотни миллионов долларов, которые были незаконно присвоены» путем мошенничества. Истцы отмечают, что Беляев, имеющий гражданство РФ и Кипра, в настоящее время живет в штате Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис. В иске говорится, что он также известен под именем Вадим Вулфсон.

Как утверждают истцы, Беляев, «будучи крупнейшим акционером группы «Открытие Холдинг», имел полный контроль над ней и ее дочерними структурами». Он якобы «неоднократно пользовался этим для вывода активов из принадлежащих группе «Открытие Холдинг» структур в собственных целях и в интересах своего окружения». В документе утверждается, что в этих целях Беляев применял «сеть, в которую входили более 150 подставных компаний».

В исковом заявлении описаны незаконные трансакции, якобы осуществленные финансистом. В результате одной из них на счета принадлежащей Беляеву компании, как утверждается, были переведены почти 300 млн долларов. Истцы требуют суда присяжных. Они рассчитывают на выплату компенсации. Ее размер должен определить суд.

В базу суда поступило уведомление, из которого следует, что Беляева вызвали в суд. Как отмечается, если это требование не будет выполнено, то решение будет автоматически принято в пользу истцов.

В феврале группа «Открытие Холдинг», бывший основной владелец банка «Открытие», направила в суд в Москве заявление о своем банкротстве.